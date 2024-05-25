أغنية وائل كفوري «الوقت هدية» تتخطى حاجز الـ10 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»

كشف الفنان وائل كفوري من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حصول أغنيته الوقت هدية على عدد مشاهدات كبير على تطبيق «يبوتيوب».

حصدت أغنية وائل كفوري الذي طرحها منذ شهر على عدد مشاهدات وصل إلى 10 ملايين مشاهدة على «يوتيوب».

طرح أغنية الوقت هدية

وطرح الفنان وائل كفوري أغنيته الجديدة التي تحمل اسم الوقت الهدية يوم 3 من شهر أبريل الماضي من عام 2024 على جميع المنصات الموسيقية و«اليوتيوب» ومحطات الراديو، وحصدت على عدد مشاهدات عالي في أقل من 24 ساعة من طرحها على «يوتيوب».

أغنية الوقت هدية

وتعتبر أغنية الوقت هدية من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين كما انها من إخراج دان حداد.