وائل كفوري يطرح أحدث أغانيه «لآخر دقة» (فيديو)

طرح المطرب وائل كفوري أحدث أعماله الغنائية على يوتيوب والمنصات الموسيقية ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيته الجديدة «لآخر دقة»، وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبدالله غانم، ومن إنتاج شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.

تفاصيل تصوير الفيديو كليب لأغنية أخر دقة

وتمّ تصوير الفيديو كليب في بيروت على مدار يوم كامل، وينقل العمل الأجواء الصيفية على شواطئ لبنان وحياة الشباب من خلال سلسلة مواقف وأنشطة يقومون بها خلال الصيف، ويطل وائل كفوري بلوك صيفي أيضاً بعيداً عن قصص الحب التي عهدناها في أعمال سابقة.

وكان الفنان اللبناني وائل كفوري روّج لأغنيته الجديدة من خلال نشره فيديو عبر صفحته على إنستجرام لا يتعدى الـ10 ثوان، وآثار اهتمام محبيه بالفيديو الذي ظهرت فيه مجموعة من الشباب وهم يغنون مقطعاً قصيرا من الأغنية ويرددون «على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة» وكانت الأجواء لطيفة ومليئة بالطاقة الإيجابية وروح الشباب، وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو القصير، ونال إعجاب الآلاف من متابعيه الذين أعلنوا انتظارهم للأغنية الجديدة بفارغ الصبر.