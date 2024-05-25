انتهاء حصاد القمح في الشرقية وتوريد 593 ألفا و696 طنا للشون والصوامع

قال المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن المزارعين بمحافظة الشرقية انتهوا من حصاد حقولهم المزروعة بمحصول القمح لموسم 2023- 2024، بإجمالي مساحة 349 ألفا و146 فدانا.

توريد أكثر من 593 ألف طن قمح

وأوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 593 ألفا و696 طنا و417 كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلى ضرورة التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

محافظ الشرقية: الدولة تولي اهتماما بالمحاصيل الاستراتيجية

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي، من خلال تنفيذ عديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري، كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.