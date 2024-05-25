انطلاق ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في جامعة المنيا

انطلق، صباح اليوم، ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة المنيا، وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/ 2024، والمقرر أن تنتهي يوم 27 يونيو المقبل.

مراجعة وتجهيز قاعات الامتحانات والكنترولات

واتخذت جامعة المنيا كل الترتيبات اللوجيستية بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، بداية من مراجعة وتجهيز قاعات الامتحانات والكنترولات، ووضع جداول الامتحانات، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية؛ وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب، وكذا التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة، ومدى قياسها لمهارات الطالب وقدراته العلمية.

توفير الأجواء الملائمة للطلاب

وأوضح الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، أن نحو 80 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني، لافتًا إلى تطبيق كل الإرشادات والتعليمات المُنظمة للعملية الامتحانية، ومنع دخول الطلاب للجان الامتحانات بالهواتف المحمولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخالف ذلك، مع الحفاظ على توفير كافة الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم، وتوفير الأطقم الطبية؛ للتعامل مع أية حالات مرضية طارئة.