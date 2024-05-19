1000 نوع من نباتات الزينة في معرض زهور الربيع.. اعرف مواعيد الزيارة

قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد، إن معرض الزهور هذا العام يضم نحو 200 عارض وأكثر من 1000 نوع نباتي في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار، لافتا إلى أن المعرض يشهد مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.

وأشار معرض زهور الربيع في دورته رقم 91، المُقام حاليًا في المتحف الزراعي بالدقي، إلى الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظرا لأهميتها للسوق المحلية أو التصدير ودعم الاقتصاد الوطني.

معرض زهور الربيع مفتوح أمام الجمهور لمدة شهر

ومن ناحيته، قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن معرض زهور الربيع مفتوح أمام الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، من اليوم ولمدة شهر.

وأضاف «عزوز» أن معرض زهور الربيع، في نسخته 91 هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.