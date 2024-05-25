نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني محافظة المنيا.. خلال أيام

ينتظر الأهالي وأولياء الأمور إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني محافظة المنيا، وذلك بعد مضي نحو أسبوع من انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني داخل جميع المدارس بالإدارات التعليمية.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني محافظة المنيا

وقال المهندس حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني محافظة المنيا ستظهر فور الانتهاء من أعمال رصد والدرجات بعد انتهاء أعمال التصيحيح في كل المواد.

ورجّح وكيل وزارة التعليم في محافظة المنيا ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني محافظة المنيا خلال يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري.

تطبيق معايير الشفافية في نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالمنيا

وأجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في وقت سابق، عدة جولات شملت عددا من مدارس المحافظة لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وشدد على الالتزام بتطبيق معايير النزاهة والشفافية والدقة في التصحيح، وإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني محافظة المنيا عقب الانتهاء من تقدير ورصد الدرجات في كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، والتي تشمل العدوة، مغاغة، بني مزار، مطاي، سمالوط، المنيا، أبوقرقاص، ملوي، وديرمواس.