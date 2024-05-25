موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني في محافظة المنيا

ينتظر طلاب الصف الخامس الابتدائي وأولياء أمورهم بفارغ الصبر إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني في محافظة المنيا، حيث مضى أسبوع تقريباً على انتهاء الامتحانات في جميع مدارس المحافظة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني في محافظة المنيا

وأكد المهندس حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا، أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني في محافظة المنيا ستُعلن فور الانتهاء من أعمال رصد وتدقيق الدرجات، بعد تصحيح جميع المواد، وأوضح أن كل مدرسة ستقوم بالإعلان عن نتائج طلابها فور الانتهاء من تلك الأعمال.

ورجّح وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني في محافظة المنيا خلال يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، أي 27 أو28 مايو الجاري.

زيارات ميدانية لعدد من المدارس

وحرص اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على متابعة سير الامتحانات من خلال زيارات ميدانية لعدد من المدارس، وشدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية والدقة في عملية التصحيح، تمهيدا لإعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني في محافظة المنيا في أقرب وقت ممكن.