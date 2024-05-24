تراجعت 40 جنيها.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية

سجّل سعر الذهب اليوم الجمعة 24 مايو 2024، تراجعًا في محال الصاغة المصرية، خلال بداية التعاملات المسائية، فيما تراجع سعر الجرام عيار 21 بمحال الصاغة بنحو 40 جنيهًا، ليسجل نحو 3130 بدلا من 3170 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم الجمعة، في محال الصاغة خلال بداية التعاملات المسائية، وفقًا لآخر تحديث للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب، وحسب نوع العيار.

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحال الصاغة نحو 3577 جنيهًا للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 3130 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 2683 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 2087 جنيهًا للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم بمحال الصاغة، نحو 25040 جنيهًا للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2334 دولارًا للبيع.