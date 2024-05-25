غادة عبد الرازق تحقق إيردات 215 ألف جنيه بـ«تاني تاني» أمس

عاد اسم الفنانة غادة عبد الرازق إلى قائمة إيرادات الأفلام بعد غياب قارب الـ6 سنوات، وذلك من خلال فيلمها تاني تاني، والذي يضم في بطولته كلا من أحمد آدم وبيومي فؤاد، وجاء الفيلم في المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية محققا 80 ألف جنيه عن أمس الجمعة، وذلك بحسب التقدير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ووصل إجمالي الإيرادات التي حققها فيلم تاني تاني في السينمات خلال 3 أيام لـ215 ألف جنيه، وذلك بعد ما حقق الفيلم في أول أيامه 54 ألف جنيه، وارتفعت الإيرادات في اليوم الثاني وتصل 81 ألف جنيه، بينما تنخفض مع اليوم الثالث وتصل إلى 80 ألفا و341 جنيها.

تفاصيل فيلم تاني تاني

تدور أحداث فيلم تاني تاني في إطار كوميدي حول الصديقين القدامى اللذان يتنافسان على حد صديقتهما هدى، حيث يرغب كلا منهما في أن يفوز بقلبها مما يجعله يحيك المكائد للشخص الآخر، الفيلم من تأليف الكاتب الراحل محمد نبوي وإخراج شريف إسماعيل، ويجمع في بطولته كلا من غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومي فؤاد، ثراء جبيل ومحمود حافظ.