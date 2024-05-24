صناع «تاني تاني» يهدون الفيلم إلى مؤلفه الراحل محمد نبوي

أهدى صنَّاع فيلم «تاني تاني»، الذي انطلق في دور العرض أول أمس الأربعاء، العمل إلى مؤلف الفيلم الراحل محمد النبوي، الذي توفي قبل مشاهدة آخر أعماله في دور العرض، وذلك في لافتة طيبة من صنَّاع العمل الذين وضعوا هذا التنويه في بداية تتر الفيلم.

آخر أعمال السيناريست الراحل محمد النبوي

فيلم «تاني تاني» هو آخر أعمال السيناريست الراحل محمد النبوي، إذ يعرض الفيلم بعد عامين ونصف من وفاته، عن عالمنا في شهر أبريل من عام 2021.

يعتبر فيلم «تاني تاني» ثالث تعاون بين محمد النبوي وأحمد أحمد، بعدما قدما سويًّا فيلمي «القرموطي على خط النار»، و«صابر وراضي»، الفيلم من بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد النبوي وعلاء حسين، وإخراج شريف إسماعيل، وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

قصة فيلم «تاني تاني»

فيلم «تاني تاني» يدور أحداثه في إطار اجتماعي ليت، حيث تهدي موظفة بنك (غادة عبد الرازق) التي يظهر لها أصدقاؤها القدامى زيكو (أحمد آدم) وبيبو (بيومي فؤاد)، اللذان يظهران في حياتها مجددًا بعد سنوات طويلة ويحاولان التقرب منها وكسب قلبها في وقت تكون هي منشغلة بتحضيرات زفاف ابنتها هدير (ثراء جبيل)، وذلك خلال مواقف ومفارقات كوميدية، إلا أن شقيقها عادل (محمود حافظ) يقف حائلًا أمامهما.