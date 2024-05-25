تراجع في سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 25-5-2024 بالبنوك

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 9 قروش الآن، إذ سجل 47.11 جنيه للبيع مقارنة بما كانت عليه الأسعار صباحا 47.20 جنيه للبيع، وفق المعلن عبر الموقع الرسمي لبنك مصر.

تراجع الدولار في البنوك

وتشهد البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري تعاملات إلكترونية خلال العطلات الرسمية للبنوك في يومي الجمعة والسبت، من خلال ماكينات الصراف الآلي ويمكن من خلالها تغيير العملات الأجنبية بالمصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم السبت 25 مايو 2024، مقابل الجنيه المصري الآن، في عدد من البنوك المصرية، وفق آخر التحديثات عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 47.05 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجّل سعر الدولار اليوم 47.9 جنيه للشراء، و47.8 للبيع، في بنك مصر.

سجّل سعر الدولار اليوم 47.3 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 47.9 جنيه للشراء، و47.20 للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 47.12 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع.