القنوات الناقلة لحفل نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي

قبل ساعات قليلة من المباراة الحاسمة والنهائية بين الأهلي والترجي، يقام حفل تحت إشراف الاتحاد الإفريقي «فيفا»، بمشاركة بعض النجوم والفنانين، حيث شارك الفنان محمد رمضان مجموعة صور وفيديوهات من بروفات الحفل.

ومن المقرر أن ينطلق حفل نهائي أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت، ثم تنطلق المباراة لتحديد من الفائز بلقب بطولة القارة السمراء من الأهلي والترجي.

القنوات الناقلة لحفل نهائي أفريقيا

ومن القنوات الناقلة لحفل نهائي أفريقيا قناة بي إن سبورت 6 وهي القناة الحاصلة على حقوق بث مباريات دورى أبطال أفريقيا 2024 ويأتي ترددها كما يلي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

معدل الاستقطاب: v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

كما يذاع حفل نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي عبر شاشة أون تايم سبورت الأرضية.

يمكن ضبط واستقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضية على النايل سات، من خلال التردد التالي:

- التردد الرقمي الأرضي: UHF32.

- التردد التماثلي الأرضي: UHF9.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم على أرض ستاد القاهرة، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز لكي يتمكن من حصد البطولة المفضلة لدى جمهوره.