«تعليم القاهرة»: لا شكاوى في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية

أكد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على انعقاد غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 مع الغرف الفرعية لمتابعة سير الامتحانات وعمل اللجان، بحضور زينب عبد الفتاح، وكيل المديرية لشؤون الإدارات التعليمية، والدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني، خلال اجتماع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير أعمال اليوم الأول للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية.

أعمال المتابعة والرصد للامتحانات

وأشار إلى متابعة ورصد الغرفة كل المواقف أثناء الامتحان من خلال غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات، واطمأن على وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وعلى انتطام الطلاب بلجان الامتحانات .

وشدد وكيل أول الوزارة على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على العاملين باللجان ضرورة توفير الهدوء داخل اللجان .

سير العملية الامتحانية

وأكد الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني، أن الغرفة لم تتلق شكاوي أو معوقات من شأنها عرقلة سير العملية الامتحانية، حيث أدى الطلاب الامتحانات اليوم السبت في مادة اللغة العربية في الفترة الأولى، ومادة التربية الدينية في الفترة الثانية.