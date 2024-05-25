برلماني: القيادة السياسية أعادت الحياة لمشروع توشكى بعد سنوات من اليأس

قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، ومنها إعادة الحياة لمشروع توشكي بمثابة عودة الأمل لذلك المشروع القومي بعد عقود من اليأس.

مشروع توشكى

وأكد «البرعي»، في تصريح صحفي اليوم، إن مشروع توشكى، يُساعد على توفير مخزون استراتيجي من السلع، حيث يُركز على زراعة عدد من المحاصيل المهمة، ويأتي على رأسها القمح، والذرة، والشعير، بالإضافة لبعض المحاصيل الاقتصادية، مثل الفول السوداني، والبطاطس، والخضروات والفاكهة، والنباتات الطبية والعطرية.

القطاع الزراعي

وأشار إلى أن قطاع الزراعة في مصر شهد اهتماما غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث نجحت مصر خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو9.8 مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو 13 مليون فدان، بحلول عام 2023.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ويلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عددا من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وجذب الاستثمارات وزيادة حجم الصادرات الزراعية.