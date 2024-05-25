انتعاشة في إيرادات السينما بعد طرح أفلام جديدة.. 2.3 مليون جنيه خلال 24 ساعة

سجلت إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في السينما، ارتفاعًا بشكل نسبي، وذلك بعد طرح عدد من الأفلام الجديدة خلال الأيام الماضية، ووصل إجمالي الإيرادات التي حققتها الأفلام الـ6 المعروضة إلى مليونين و302 ألف جنيه عن أمس الجمعة، بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

«السرب» يتصدر شباك التذاكر

ويحتفظ فيلم السرب بطولة الفنان أحمد السقا بالمركز الأول في قائمة الإيرادات بشباك التذاكر، محققًا مليونًا و56 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم شقو الذي يجمع عمرو يوسف ومحمد ممدوح بإيرادات بلغت 521 ألف جنيه، أما المركز الثالث من نصيب الفيلم الكوميدي فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي يجمع هشام ماجد وهنا الزاهد بإجمالي إيرادات 512 ألف جنيه.

الفيشاوي يحقق 95 ألف جنيه بـ«بنقدر ظروفك»

وفي المركز الرابع جاء فيلم بنقدر ظروفك بطولة الفنان أحمد الفيشاوي الذي حقق 95 ألف جنيه، يليه في المركز الخامس فيلم تاني تاني بطولة غادة عبد الرازق بـ80 ألف جنيه، بينما يحتفظ بالمركز الأخير فيلم عالماشي بإيرادات 36 ألف جنيه.