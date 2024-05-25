«التضامن»: اليابان دعمت 179 مشروعا بقيمة إجمالية 10 ملايين دولار

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة ووفد وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا»، لمناقشة عديد من مجالات التعاون بين الجهتين، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 30 عاما على الشراكة المصرية اليابانية، وشهد اللقاء حضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي وقيادات العمل بالوزارة.

جودة خدمات الطفولة المبكرة

وبحث اللقاء، مبادرة الحكومة اليابانية لدعم المشروعات التنموية التي تنفذها الجمعيات الأهلية في المجتمعات المحلية وتطورات العمل بمشروع «تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة»، المُنفذ في إطار اتفاقية التعاون الفني الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي و«جايكا».

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية بالتعاون مع دولة اليابان في إطار العلاقات التاريخية القوية بين الدولتين، والأهداف التنموية المشتركة، مشيدة بالدعم المقدم والإنجازات الإيجابية التي تحققت منذ عام 1994 من خلال المنح التي قدمتها السفارة اليابانية لدعم 179 مشروعًا من مشروعات الجمعيات الأهلية بقيمة إجمالية تقترب من 10 ملايين دولار أمريكي في مجالات تنموية مختلفة، تشمل دعم الخدمات التعليمية والصحية وإمداد المرافق الأساسية في المناطق الأولى بالرعاية بالتركيز على قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إضافة إلى التدريب المهني والتمكين الاقتصادي بالتركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

تقديم منح لمشروعات مختارة

وتأتي هذه المنحة المقدمة من السفارة اليابانية في مصر كبرنامج داعم لمشروعات التنمية يهدف للوفاء بالاحتياجات الاجتماعية المختلفة الذي بموجبه يتم تقديم منح لمشروعات مختارة للمنظمات غير الحكومية المصرية تهدف بشكل أساسي إلى تقديم خدمات ومرافق اجتماعية مهمة مثل الفصول الدراسية للأمهات اللاتي لا يعرفن القراءة والكتابة، والمعدات اللازمة لمراكز الفتيات اليتيمات وغير ذلك.

وشهد اللقاء استعراض إنجازات العمل بالمنحة، إذ قدم السفير اليابانى الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي لحضور الاحتفال الذى تعتزم أن تقيمه السفارة بمناسبة مرور 30 عاما على بدء التعاون، وأعربت الوزيرة عن ترحيبها بالمشاركة المهمة.