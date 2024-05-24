«التضامن» تستجيب لـ2000 طلب كفالة طفل من مستحقي الرعاية

استجابت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لأكثر من 2000 طلب كفالة أطفال في العامين السابقين، مؤكدة خلال ترؤسها اللجنة العليا للأسر البديلة لبحث طلبات الكفالة على مستوى الجمهورية، أنّ نظام الأسر البديلة يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال، الذين تجاوز سنهم ثلاثة أشهر، وحالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية.

كفالة الطفل

وأكدت الوزارة في تقرير لها أنّ كفالة الطفل تتطلب تهيئة البيئة البديلة لاستقبال الأطفال، وتزويدها بالخبرات اللازمة لمعاونتها على كفالة حياة طبيعية ملائمة، والترفيه عن الأطفال في المناسبات المختلفة بوسائل وأساليب متعددة، كالقيام برحلات وإعداد معسكرات ملائمة، ووضع وتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية الأسر البديلة، وخاصة في المجالات الصحية النفسية للطفل، عن طريق المحاضرات والندوات.

نظام الأسر البديلة

تتطلب كفالة الطفل، وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب العاملين بنظام الأسر البديلة، وعقد الندوات واللقاءات الخاصة بدراسة المشكلات والصعوبات، التي قد تعترضهم في العمل، ودعم دور الضيافة والإيواء التي تقدم الرعاية للأطفال، في حالة تعذر توفير الرعاية الأسرية البديلة لهم، وإلى حين توفيرها.

وشددت «التضامن» على ضرورة أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين، وأن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي، بناء على بحث اجتماعي تجريه الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية.