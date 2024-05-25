7 معلومات عن هدى الناظر عروس الفنان مصطفى شعبان

لا يزال خبر زواج الفنان مصطفى شعبان الذي يعد واحدًا من أشهر عُزاب الوسط الفني، متصدرًا لمحركات البحث، بعد تداول أنباء زواجه من سيدة الأعمال هدى الناظر، لينتظر الجميع موعد تحديد حفل الزفاف، قبل أنّ يتفاجأ الجمهور بأن الثنائي تزوجا بالفعل.

وأوضح مصدر مقرب من الفنان مصطفى شعبان لـ«الوطن»، أنّ الثنائي أقاما حفل زفاف صغير اقتصر على الأصدقاء المقربين فقط، بعيدًا عن كاميرات الإعلام.

من هي هدى الناظر عروسة مصطفى شعبان؟

ويرصد «الوطن» عدة معلومات عن هدى الناظر، أحدث عروس في الوسط الفني، بحسب حديثها من قبل في عدة لقاءات تليفزيونية، وحسابها الشخصي عبر «إنستجرام»

معلومات عن هدى الناظر

- سيدة أعمال، ومديرة أعمال الهضبة عمرو دياب السابقة.

- وُلدت عام 1982.

- تخرجت هدى الناظر من الجامعة الأمريكية عام 2006، ثم بدأت مشوارها العملي.

- بدأت العمل في البداية في مجال الإعلانات وشركات الإنتاج الإعلامي، ثم إدارة الأعمال الفنية.

- عملت هدى الناظر مديرة لأعمال الفنان عمرو دياب خلال الفترة من 2007 إلى 2018.

- في 2016 ذاع صيتها بعد تصديها لقرار بعض الفنادق لمنع المحجبات من حضور حفلات الهضبة.

- يتابعها أقل من 500 شخص، على رأسهم الإعلامية إسعاد يونس، ودرة، وأحمد حاتم.

خطوبة سابقة للفنان مصطفى شعبان

وكان الفنان مصطفى شعبان، قد كشف في تصريحات تلفزيونية سابقة، سب تأخره في الزواج، مؤكدًا أن الأمر في النهاية نصيب، وأن الزواج أو عدمه له جوانب متعددة بين الإيجاب والسلب.

وأكد الفنان أنه ارتبط بفتاة عام 2006 ولم تكتمل خطوبتهما بسبب عدم توافقهما، وأنه تعرض لعديد من الشائعات حول ارتباطه بها.