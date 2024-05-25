مفأجاة جديدة في زواج مصطفى شعبان من هدى الناظر.. مصدر مقرب يوضح

أعلن مصدر مقرب من الفنان مصطفى شعبان لـ«الوطن» منذ فترة زواجه من هدى الناظر، مديرة أعمال عمرو دياب السابقة، في حفل زفاف صغير اقتصر على الأصدقاء المقربين فقط، بعيدا عن كاميرات الإعلام.

المقربون يحاولون إقناع مصطفى شعبان إعلان زواجه من هدى الناظر

وبدأ الجميع يتساءل عن موعد إعلان مصطفى شعبان زواجه من هدى الناظر للجميع، وعلمت «الوطن» من مصادر خاصة أن الفنان مصطفى شعبان، لا يريد إعلان خبر الزواج حتى الآن، ولكن المقربين يحاولون إقناعه بالإعلان في الأيام المقبلة.

نجاح مصطفى شعبان في السباق الرمضاني المنقضي

وفي سياق أخر، حقق مصطفى شعبان نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني السابق، من خلال مسلسله «المعلم»، التي دارت أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية، ليعيش تاجر السمك حامد وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، حتى يدخل السجن والده بسبب قضية مخدرات؛ فيجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار السوق الكبار، وعليه التصدي لهم.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، مفيد عاشور، منذر رياحنة، طارق النهري، انتصار، سلوي خطاب، أسامة الهادي.