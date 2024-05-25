«التضامن»: رفع قدرات الموارد البشرية لـ500 حضانة في 9 محافظات

ناقشت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة ووفد وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا»، التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تنمية الطفولة المبكرة من خلال مشروع «تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة» الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع «جايكا» في إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في عام 2016.

رفع الوعى المجتمعي

ويستهدف المشروع بشكل رئيسي رفع وتطوير قدرات الموارد البشرية لـ500 حضانة في تسع محافظات وتعزيز منظومة المتابعة والتقييم الخاصة بالحضانات، ورفع الوعي المجتمعي عن أهم القضايا ذات الصلة بالطفولة المبكرة بما يشمل التعلم، من خلال اللعب والتربية الإيجابية والتغذية السليمة ودمج الأطفال من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وأهمية الالتحاق بالحضانات.

كما تم استعراض إنجازات المشروع في محاوره المختلفة بما يشمل إعداد مواد تعليمية لدمج أساليب التعلم، من خلال اللعب في الحضانات، بالإضافة إلى إعداد كوادر من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لتدريب الميسرات ومديري الحضانات والعاملين بمديريات وإدارات الوزارة، على الحقيبة التدريبية المعتمدة من الوزارة لتنمية مهارات العاملين بمجال تنمية الطفولة المبكرة وذلك بالتعاون مع مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة الوادي الجديد.

تنفيذ حملات توعية

كما قام المشروع بالشراكة مع مكتبة مصر العامة ومؤسسة جذور للتنمية بالبدء في تنفيذ حملات توعية لما يقرب عن 1900 مستفيد من أولياء أمور وميسرات دور الحضانة عن موضوعات التعلم من خلال اللعب، والتربية الإيجابية، والتغذية الصحية، قدمت الجلسات الخبيرة اليابانية المعنية بالطفولة المبكرة السيدة ساناي آندو، وذلك بالتعاون مع أفضل المدربين في هذه المجال.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على الاستعداد لمرحلة جديدة من التعاون الفني، والاستفادة من الخبرة اليابانية في تنمية الطفولة المبكرة ودعم مشروعات تنمية المجتمعات المحلية.