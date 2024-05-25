أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ظهور نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي 2024 التيرم الثاني بالمنوفية، وتوزيعها على جميع المدارس، بعد انتهاء امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية 14 مايو الماضي.

ظهور نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي 2024 التيرم الثانى بالمنوفية

وأكد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ظهور نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني بالمنوفية في جميع المدارس، مٌشيرا أنه أعطى تعليمات للمُعلمين أثناء التصحيح والمراجعة بتحري الدقة في الإجابة لإعطاء جميع الطلاب والطالبات حقوقهم.

امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية

يذكر أن امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي بدأت في 8 من مايو الماضي وانتهت في خلال 6 أيام فقط، وعلى الفور جرى تصحيحها والمراجعة عليها داخل المدارس لسرعة الانتهاء منها وحصول الطلاب عليها للاطمئنان على النجاح.