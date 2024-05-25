انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة المنوفية.. «لا يوجد شكاوى»

قال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن امتحانات الدبلومات الفنية انطلقت بالمحافظة بداية من اليوم في جميع المدارس، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية والفرعية لم ترصد أي شكاوى من الطلاب أو المراقبين على مدار اليوم.

امتحانات الدبلومات الفنية محافظة المنوفية

وتابع «الفولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الامتحانات شهدت حضور 36 ألف طالب وطالبة في الدبلومات الفنية المختلفة «الصناعي - التجاري - الزراعي - الفندقي»، وجرى تجهيز 125 لجنة لاستقبال الطلاب بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى تجهيز 22 استراحة مجهزة لرؤساء اللجان والمراقبين.

متابعة سير الامتحانات

وأكمل وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه يتواصل بشكل مستمر مع جميع مديري الإدارات التعليمية المختلفة لمتابعة سير الامتحانات أول بأول، موجهًا تعليمات بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للطلاب وتوفير أجواء مناسبة للعملية الامتحانية كل ذلك في سبيل راحة الطلاب على مدار أيام الامتحانات.