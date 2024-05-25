جماهير الأهلي تزحف نحو استاد القاهرة لمتابعة نهائي دوري أبطال أفريقيا

توافد عدد كبير من جماهير النادي الأهلي إلى استاد القاهرة؛ لحضور مباراة المارد الأحمر والترجي، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، إذ تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ8 مساء بتوقيت القاهرة.

توافد جماهير الأهلي من المحافظات علي الاستاد

قال محمد إبراهيم، ابن الدقهلية لـ«الوطن»، إنه اعتاد على تشجيع الأهلي إذ تمتلك المحافظة عددا كبيرا من اللاعبين في النادي منهم، عمرو السولية، وياسر وأكرم توفيق، وأحمد عبد القادر، وإمام عاشور، ورئيس النادي محمود الخطيب من الدقهلية.

وأوضح إبراهيم ياسر، ابن طنطا لـ«الوطن»، أن هناك توافدا على استاد القاهرة منذ الساعات الأولى لمتابعة مباراة الأهلي والترجي: «إحنا بنقول للأهلي إحنا معاك في الاستاد هنشجع لآخر دقيقة».

كتف بكتف مع فريقهم طوال العمر

«الأهلي في الدم، حبه في قلبي من صغري»، بتلك الكلمات أوضحت ضٌحي شاهين ابنة البحيرة، أن عشق الأهلي تولد في قلبها مٌنذ الصغر، وقررت دعمه اليوم».

في حين تقول، زينب محمد، أنها اعتادت على حضور مباريات الأهلي منذ الصغر: «بابا الله يرحمه علمني حٌب الأهلي علشان كده كان لازم أشجع، واستمتع بالنادي اللي فرحنا من صُغرنا».