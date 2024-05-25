طريقة سهلة لعمل رول الباذنجان المحشي باللحمة المفرومة.. «وصفة على قد الأيد»

يحضر الباذنجان عادة بوصفات تقليدية، عبر قليه أو تخليله، إلا أنه يمكن تجربة عمل رول الباذنجان المحشي باللحمة المفرومة، والتي يمكن تحضيرها بالاعتماد على مجموعة من المكونات الأساسية، التي تساعدك على تجهيز تلك الوصفة الشهية اللذيذة وفقًا لموقع «سي بي سي سفرة» ويمكن تناولها في التقرير التالي..

مكونات عمل رول الباذنجان باللحمة المفرومة

يحتاج تحضير رول الباذنجان باللحمة المفرومة، مجموعة من المكونات الأساسية، وهي كالتالي:

واحد كيلو جرام لحم مفروم.

معلقة فلفل.

بصلة مفرومة.

معلقة ملح.

باذنجان شرائح طولية.

معجون طماطم.

ثمرتي طماطم مطحونة بالكبة.

معلقة بهارات.

رشه دبس رومان.

رول الباذنجان باللحمة المفرومة

يفرم البصل والفلفل ويشوح في الزيت على النار إلى أن يذبل.

يضاف الفلفل الأسود مع البهارات إلى جانب التقليب.

وضع اللحمة المفرومة مع الملح.

يترك الخليط على النار إلى أن تنضج تمامًا.

قلي شرائح الباذنجان الطولية في الزيت.

تأخذ كل شريحة ويضاف إليها اللحم المفروم وبعدها تلف رول.

ترص شرائح الباذنجان داخل صينية حتى يتم الانتهاء من الكمية.

وضع قدر على النار، ومن ثم إضافة الطماطم المطحونة والصلصة ودبس الرمان.

يزود كمية من الماء إلى أن يتسبك تمامًا.

يصب الخليط على رول الباذنجان.

يتم إدخال الصينية الفرن حتى يحمر على نار هادئة.

يقدم ويزين برشة زيت زيتون.

وصفة عمل رول الباذنجان بالبشاميل

رشة فلفل اسود.

معلقة صغيرة ملح.

بصلة مبشورة.

3 ثمرات باذنجان شرائح.

كيلو لحم مفروم.

جوز الطيب.

كوبين جبنة شيدر ومواتزريلا.

معلقتين سمن.

3 أكواب لبن.

معلقتين دقيق.

ثمرتين طماطم كبيرة.

فصين ثوم مفروم.

معلقة زبدة.

كوب طازج من الريحان.

طريقة تحضير رول الباذنجان بالبشاميل

خلط اللحم المفروم مع البصل المبشور والبهارات والفلفل والملح.

تشكيل اللحم على شكل صوابع كفتة.

ترص الكفته في صينية ويتم إدخالها إلى الفرن.

توضع الزبدة ومن ثم الثوم المفروم وصلصة الطماطم والملح والفلفل و الماء وتترك إلى أن تتسبك.

يضاف الريحان المفروم على المزيج السابق.

نقوم بوضع الزبدة مع الدقيق في قلاية على النار إلى أن يمتزج الخليط.