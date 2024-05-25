ظهرت الآن.. نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2024 بالمنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنوفية نتيجة امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي بشكل رسمي، جرى توزيعها على جميع الإدارات التعليمية بالمراكز، التي بدورها وزعتها على جميع المدارس في المدن والقرى، حسبما ذكر محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2024 بالمنوفية

وقال «الفولي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2024 ظهرت في جميع مدارس المنوفية، بعد تصحيحها والمراجعة عليها عقب انتهاء امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية، مُشيرا إلى أن النتيجة مُتوفرة في المدارس لمن يرغب من الطلاب الاطلاع عليها.

تصحيح امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه وجه مديري الإدارات التعليمية بتحري الدقة والشفافية أثناء تصحيح الامتحانات، وتوزيع الدرجات بشكل عادل على الطلاب، ونشر النتيجة في المدارس وطمأنة أولياء الأمور والطلاب.