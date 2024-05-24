إيهاب الخطيب: هناك علاقة قوية بين جماهير الأهلي والترجي 

تحدث الكاتب الصحفي إيهاب الخطيب، مدير تحرير جريدة «الوطن»، عن كواليس المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري والترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي ستقام غدًا في ستاد القاهرة الدولي.

علاقة حميمة بين جماهير الأهلي والترجي

قال «الخطيب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «DMC»، إنّ لقاء الأهلي والترجي يمثل أهمية كبيرة لجماهير القارة السمراء، مشيرًا إلى أنّ الفريقين يحظيان بجمهور كبير، لكن لديهما شيئًا لم يحدث لأي فريقين آخرين في قارة إفريقيا على مدار التاريخ، وهو وجود علاقة خاصة جدًا بين الأهلي المصري والترجي التونسي، علاقة حميمة بين الجماهير والإدارات، وهو ما انعكس في مباراة الذهاب في رادس.

وتابع: «في رادس ظهر الجمهور التونسي بدعم جمهور الأهلي، وكذلك إدارة الترجي، التي أشرفت على وجود جماهير النادي الأهلي، ومدتهم بالمياه والعصائر في المدرجات، وأيضًا استقبال محمود الخطيب لبعثة الترجي في القاهرة، كما حدث من حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي في تونس، ورغم أن العلاقة تنافسية إلا أنّها بكل روح رياضية وأدب واحترام، والعلاقة التي تربط الترجي التونسي بالأهلي المصري علاقة كبيرة جدًا».

مباراة الأهلي والترجي

وأكمل: «على أرض الواقع غدًا، في تمام الساعة الثامنة هناك شوط ثان في استاد القاهرة الدولي، بعد الشوط الأول الذي كان في رادس، المباراة صعبة جدًا على النادي الأهلي، النادي الأهلي شعر بصعوبة المباراة، ودخل في معسكر من الأمس، 48 ساعة قبل المباراة بزيادة يوم عن المعسكر الطبيعي، ونقل تدريباته الى استاد القاهرة».