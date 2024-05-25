وفد «صحة النواب» يزور أول مستشفى أخضر صديق للبيئة بجنوب سيناء

زار وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مستشفى شرم الشيخ الدولي، الذي يعد أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة بمحافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك أثناء جولة الوفد الميدانية للمستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة جنوب سيناء، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية.

وترأس الوفد النائبة الدكتورة سهير عبد الحميد، وضم كلا من: النائبة «عبلة الألفي، وإيناس عبد الحليم، وجمان عمارة، وميرفت عبد العظيم، وراوية مختار، وإيرين سعيد، وجوميانة لويس، وسارة عادل»، والنائب «محمود العزب، ومكرم رضوان، ومحمود أبو الخير».

مدير المستشفى يستقبل الوفد

واستقبل الوفد، مدير المستشفى الدكتور أحمد عبد الحميد، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أيمن رخا، مدير الرعاية بجنوب سيناء، والدكتور طارق عز الدين، مدير التأمين الصحة الشامل بجنوب سيناء، والدكتور محمد السايس، مدير عام الرقابة الصحية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد عبد الحي، مدير عام فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بجنوب سيناء.

وتفقد الوفد العيادات الخارجية بالمستشفى؛ إذ يوفر الصرح الطبي أطباء في التخصصات كافة، وتحدث وفد «صحة النواب» مع المرضى، وأطقم التمريض، للاطمئنان على سير الأمور داخل المستشفى .

كما تفقد الوفد أيضا قسم الطوارئ والرعاية المركزة؛ إذ أن نسبة التردد على الطوارئ يوميا تصل إلى 300 حالة، وكانت في السابق 150 حالة يوميا.

زيارة أقسام المستشفى كافة

وتابع الوفد زيارات أقسام المستشفى كافة، والاطلاع على التطورات؛ إذ تحتوي المستشفى على 137 سريرا، منها 32 سرير رعاية مركزة، كما تنشئ المستشفى مشروعات عديدة تحت مظلة الرعاية الصحية، بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030، مثل مشروعات محطات «طاقة شمسية، وتحلية مياه»، بجانب وحدة معالجة فرم النفايات.

وفى نهاية الزيارة، عقد وفد لجنة الشؤون الصحية، اجتماعا مع إدارة المستشفى وهيئة الرعاية الصحية، بحضور النائب محمد عوض السيد، وشهرته «سيد عوض»، عضو محلس النواب بجنوب سيناء، لمناقشة المشكلات الإدارية والمالية التي جرى رصدها، ووضع آلية للوصول إلى حلول تمنع حدوث أي مشكلات مستقبلية.