مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2024.. إحصائية مٌبشرة

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم السبت، مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2024 التي تمت حسب العينات العشوائية لتصحيح المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية ووصفها بكونها مبشرة جدًّا بنسبة مرتفعة في جميع الإدارات.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية؛ لمتابعة أعمال الامتحانات وتقدير درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024.

نسب مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2024

وأضاف مدير تعليم الإسكندرية، في بيان اليوم، السبت، أن نسب مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية جاءت كالتالي، مادة اللغة العربية بلغت 90.4 %، أما اللغة الإنجليزية فقد بلغت 91 %، وفي الحاسب الآلي 95.5 %، وبلغت نسبة الرياضيات في العينة 97 %، وفي مادة العلوم 97 %، وفي الدراسات الاجتماعية 93.5 %.

تعليم الإسكندرية توجه بالدقة التامة في أعمال التصحيح والمراجعة

وشدد عربي أبوزيد، في تعليماته لمديري عموم إدارات تعليم الإسكندرية وجميع لجان تقدير الدرجات ولجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية على ضرورة الالتزام بالدقة التامة في أعمال التصحيح، والمٌراجعة ومٌراجعة الجزئيات، ورصد الدرجات في الشيت الورقي والإلكتروني وتغليب مصلحة الطالب.

وتفقد عربي أبوزيد مركز تقدير الدرجات ولجنة النظام والمراقبة بإدارة شرق بحضور جلال عيد مدير عام الإدارة.