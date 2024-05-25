رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«خلال أيام».. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة شمال سيناء

كتب:

حسين إبراهيم
12:05 م | السبت 25 مايو 2024
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

تستعد مديرية التربية والتعليم  بمحافظة شمال سيناء لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات واعتماد النتيجة رسميًا من قبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة شمال سيناء

وذكرت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، أنه من المقرر أن يكون موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة نهاية الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ثم اعتماد المحافظ.

مراجعة أعمال التصحيح بالكنترول الرئيسي

وأشارت مديرية التربية والتعليم، برئاسة حمزة رضوان وكيل وزارة، في بيان، إلى البدء في أعمال تصحيح وتقدير الدرجات والرصد عقب انتهاء امتحانات الإعدادية، في ظل إجراءات مشددة، لضمان إعطاء الطلاب درجاتهم كاملة حسب الإجابات التي أدلوا بها خلال الامتحانات. 

وأوضحت المديرية، فتح باب التظلمات بعد الإعلان الرسمى عن النتيجة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية والمدارس.

اقرأ المزيد:

آخر موعد للتقديم على وظائف التربية والتعليم 2024.. باق يومان فقط

وزير التربية والتعليم: وظائف المستقبل تعتمد على تطور العلوم والتكنولوجيا

خطوات التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية

محافظ شمال سيناء: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية اليوم (صور)

سكرتير «شمال سيناء» يوجه باستعداد جميع الجهات لخروج الامتحانات بصورة جيدة

ضبط مخدرات بقيمة 2 مليون جنيه بحوزة عنصر إجرامي في شمال سيناء

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة أسوان.. مديرية التعليم توضح التفاصيل
بقلم حسين إبراهيم