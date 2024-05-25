«خلال أيام».. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة شمال سيناء

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات واعتماد النتيجة رسميًا من قبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة شمال سيناء

وذكرت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، أنه من المقرر أن يكون موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة نهاية الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ثم اعتماد المحافظ.

مراجعة أعمال التصحيح بالكنترول الرئيسي

وأشارت مديرية التربية والتعليم، برئاسة حمزة رضوان وكيل وزارة، في بيان، إلى البدء في أعمال تصحيح وتقدير الدرجات والرصد عقب انتهاء امتحانات الإعدادية، في ظل إجراءات مشددة، لضمان إعطاء الطلاب درجاتهم كاملة حسب الإجابات التي أدلوا بها خلال الامتحانات.

وأوضحت المديرية، فتح باب التظلمات بعد الإعلان الرسمى عن النتيجة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية والمدارس.