وزير الزراعة: مصر الأولى عالميا في إنتاجية وحدة المساحة بالنسبة للقمح

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إنَّ مصر حاصلة على تصنيف عالمي فيما يخص متوسط إنتاجية وحدة المساحة للقمح، بل وتُعد الأولى عالميا في إنتاجية وحدة المساحة بالنسبة للقمح الربيعي، والرابعة عالميا بالنسبة للقمح الشتوي، رغم أن الأخير يستغرق 10 أشهر في بقية العالم بسبب برودة الطقس ولكننا في مصر لا يتجاوز 150 يوما لإنتاجه، ما يعني تمتعنا بتقدم كبير في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي المهم.

نحن على علاقة وثيقة بكل زملائنا في القطاع الخاص

وتابع «القصير»، خلال كلمته في مؤتمر حضره الرئيس السيسي، بمناسبة افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، والتي نقلتها «إكسترا نيوز»: «نحن على علاقة وثيقة بكل زملائنا في القطاع الخاص، ولدينا 21 ألف حقل إرشادي لتعليم الممارسات الجديدة لأن زيادة الإنتاجية نتيجة لعدة عوامل، وهي: الزراعة في التوقيت المناسب، واستخدام بذور جيدة مناسبة لنوع التربة والخريطة الصنفية».

واستطرد: «لو زدت 3 أرادب في إنتاجية فدان القمح الواحد فمعنى ذلك زيادة بكميات تصل إلى مليون و200 ألف طن، لإجمالي المساحة المزروعة قمح في مصر والبالغة 3 ملايين فدان، يعني بتكلم في إنتاجية تعادل إنتاجية 400 ألف فدان زيادة بدون زيادة مساحة التربة وبنفس كميات المياه المستخدمة للري، وبنفس الجهد والإنتاج».