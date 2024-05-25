تعيينات وزارة الزراعة 2024.. ما الشروط والمهارات المطلوبة؟

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية والقيادية «مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة»، التابعة للوزير مباشرة، وتضمن فاعلية الأداء المؤسسي والحد من الفساد وحماية أموال الدولة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

المهارات المطلوبة لوظائف وزارة الزراعة 2024

وحددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المهارات المطلوبة للراغبين في التقديم لشغل الوظائف وهي كالتالي:

المهارات الأساسية:

- يعد الخطة السنوية للإدارة العامة رئاسته وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية، ويتابع التنفيذ لضمان الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتوجيهات وتقديم مقترحات تطوير العمل.

- يقترح الاحتياجات من الموارد البشرية في ضوء تحليل أعباء العمل وكذا الاحتياجات التدريبية اللازمة، لرفع كفاءة الأداء بالإدارة العامة رئاسته.

- يقوم بالتحديث الدورى لسجل الأداء وإعداد تقارير تقويم الأداء لمرؤوسيه ورفعها للمستوى الأعلى.

- أن يكون حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفْ على الآقل خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة

- ألا يكون قد وقع عليه جزء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة أيام خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة.

- ألا يكون سبق إدانته في محاكمة تأديبية أو جنائية طوال مدة عمله.

- خبرة فنية تخصصية بأحد المجالات المطلوبة ومراجعتها لمدة خمس سنوات على الأقل.

- استطلاع رأي هيئة الرقابة الإدارية.

المهارات الفنية:

- إجادة اللغة الإنجليزية .

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- الإلمام التام بكافة اللوائح والقوانين والإجراءات داخل الوزارة.

سنوات الخبرة لوظائف وزارة الزراعة 2024

وطالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المتقدمين الراغبين في شغل الوظائف قضاء مدة بينية مقدارها عام علي الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدني له مباشرة الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً علي الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.