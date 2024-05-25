الرئيس السيسى: مواردنا محدودة ونستهدف تلبية احتياجات المواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تستهدف تلبية احتياجات ومطالب المواطنين قدر المتاح، وتتحرك وفق موازنة محددة، وتسعى لتحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والالتزامات المطلوبة، مضيفا: «أنت النهارده مش عاوز تيجي تمس حاجة الغلبان، عاوز تساعد من غير ما تؤذيه».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»: «لو رغيف العيش النهارده بـ3 أو 4 أو 5 جنيه، فيه ناس تقدر تشتريه، بس مش كل الناس تقدر تشتري كده، فلازم نكون متفهمين، لأن الدولة في النهاية موازنة وطاقتها المالية كده».

وطالب الرئيس السيسي المسؤولين، بالتحدث إلى الرأي العام عن التحديات التي تواجه الدولة، قائلا: «اتكلموا وقولوا الحكاية إيه للناس، قولوا ليه الكهرباء بتقطع، ما تقولوا ليه؟ لو أخدت تمن الكهرباء الحقيقية هضاعف تمنها مرتين، طيب الغلبان هيروح مني فين؟ أقطع الكهرباء ولا أغلّيها؟ وأغلّيها قد إيه؟ اللي بيدفع جنيه هيدفع 2 و3، لو مواطن بيدفع 100 جنيه في الشهر هاخد منه 300 جنيه، طيب بنعمل إيه، أنا بتحمل المسؤولية أمام الله وقدامك علشان الكهرباء تستخدم 24 ساعة مفيش قطع كهرباء خالص لازم أخلي تمن الكهرباء قد تمنها مرتين 3، بقول تاني ليه مبزودش كده؟ علشان مديونية وزارة الكهرباء للبترول قد كده.. طيب اللي باخده أقل من التمن، وبالتالي أنا مديون لوزارة البترول، وأنا عندي مشكلة إني أجيب البترول بالتمن ده، وباقي الشركات اللي شغالة معانا ليها فلوس عندنا، طيب ده مديون وده مدين وده مش وليد النهارده، دي ممارسات ماشين فيها بقالنا سنين، عملنا خطة في 2016 علشان نخلي الحاجة علي قد تمن تكلفتها لكن لازم تحطوا في الاعتبار تحديات أزمة كورونا والأزمة العالمية والحروب اللي حوالينا وتأثيراتها علينا، ومواردنا مش كتير علشان تسمح لنا بالتعامل مع التحديات».

وواصل الرئيس السيسي: «واحنا بنعيب علي المعنيين حتي في التقارير الصحفية والمقالات اللي بتتكتب محدش بيتناول المسألة بشكل موضوعي خالص يا جماعة يا انتوا مش عارفين يا احنا مخبيين عليكم».. بكلمكم بمنتهي الصراحة الدول لا تدار كده، وانما تدار بالجدية والمسؤولية والفهم ولو الناس فهمت هتيجي معاك وبقولك البديل أهو.. ممكن الكهرباء تشتغل 24 ساعة طبعا بس بكام؟.