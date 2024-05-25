تحذير من عادة خاطئة لتقليل الإحساس بالحر قبل النوم.. اعرف البديل الصحي

مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي يشهده الطقس، يجد كثير صعوبة في النوم، لا سيما في حال عدم وجود تكييف في الغرفة، ما يدفعهم إلى اللجوء لبعض العادات التقليدية البسيطة لترطيب الجو من حولهم والاستمتاع بساعات النوم، ومن هذه العادات رش المياه المثلج على السرير.. فما تأثير هذه العادة على صحة الجسم؟.

رش المياه المثلج على السرير

بحسب توضيح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، فإنه من الخطأ رش المياه المُثلج على السرير قبل النوم لتقليل درجات الحرارة وترطيب الجو؛ إذ قد ينتج عنها انقباض في الأوعية الدموية، وبالتالي تقليل وصول الدم إلى أجهزة الجسم المختلفة، وعلى الرغم من كون هذه التأثيرات ليست عنيفة أو قوية، لكنها يمكن أن تُخلِف أضرارًا كبيرة على المدى البعيد.

ونصح «حتة» برش الماء الفاتر على السرير قبل النوم بدلًا من المياه المُثلجة؛ موضحًا أن المياه الفاترة تعمل على امتصاص الحرارة من الجسم ومن السرير، كما أنها لا تتسبب في انقباض الأوعية الدموية في الجسم، وبالتالي لا ينتج عنها أي أضرار صحية، على شرط ألا يتم بعدها التعرُّض لمروحة شديدة أو تكييف؛ لتجنب الإصابة بنزلات البرد، لا سيما بالنسبة لمرضى الجيوب الأنفية وأصحاب الأجهزة المناعية الضعيفة.

الحصول على حمّام بارد قبل النوم مباشرة

من الطرق الصحية الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها في ترطيب الجو والاستمتاع بالنوم في ظل ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود تكييف، هي الحصول على حمّام بارد قبل النوم مباشرة؛ إذ أن ذلك يُرطب الجسم ويُقلل درجات الحرارة.

إسعاف المصاب بإجهاد حراري

«بعض الناس بتقع في خطأ كبير تاني بالنسبة لتقليل درجات الحرارة، وهو أن لما واحد يُصاب بإجهاد حراري، بيحطوا عليه مياه متلجة، وده غلط جدًا، وحذاري حد يعمله؛ لأنه من الخطأ نقل حرارة الجسم للنقيض بشكل مفاجئ» حسب «حتة»، وأضاف: من الأفضل في هذه الحالة الاستعانة بالمياه الفاترة لتقليل حرارة الجسم وإسعاف المُصاب.