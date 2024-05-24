بسبب ارتفاع درجات الحراراة.. تحذير من الإصابة بالإجهاد الحراري

حالة من التذبذب في درجات الحرارة والأحوال الجوية، تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية، بسبب التأثر بالعديد من الظواهر، وعلى رأسها الموجات الحارة المرتبطة بفصل الربيع، والتي تنذر بالعديد من الأمراض حال التعرض للحرارة الشديدة.

تحذير من التعرض لهذا المرض مع شدة الحرارة

حذر الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة خلال حديثه لـ «الوطن»، من الخروج خلال ذروة حرارة الشمس، إذ تصبح عُرضة للإصابة بالإجهاد الحراري، وتأتي أعراضه على النحو التالي:

الصداع.

التعرق الشديد.

الشعور بالدوخة.

إرهاق عام.

انخفاض ضغط الدم.

سرعة نبضات القلب.

الغثيان.

الجفاف.

طرق الوقاية والعلاج من الإجهاد الحراري

- ارتداء الملابس الفاتحة والفضفاضة.

- تجنب الخروج بدون ارتداء قبعة على الرأس، أو استخدام شمسية للحماية من أشعة الشمس.

- تناول المياه لتعويض الجسم عن الماء المفقود.

- تناول السوائل الباردة على مدار اليوم.

- تجنب الخروج في ذروة اليوم.

- استخدام الكمادات الباردة.

تعرف على الأماكن الأشد حرارة غدًا

وفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، فمن المقرر أن يسود غدًا طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأوضحت «الأرصاد» إنه من المقرر أن تشهد بعض الأماكن طقس شديد الحرارة غدًا، وهي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود غدًا، طقس معتدل ليلًا على شمال البلاد، وحار على جنوبها، بينما يشهد الطقس ارتفاعًا مؤقتا يوم الأحد والاثنين، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء، بسبب كتل هوائية حارة قادمة من الصحراء، وفقًا لما ذكرته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد لـ «الوطن».

ومن المقرر عودة درجات الحرارة للانخفاض من يوم الثلاثاء، بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا.