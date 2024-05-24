موجة شديدة الحرارة في الـ48 ساعة المقبلة.. هل ترتبط بظاهرة اللا نينا؟

موجة حارة شهدتها البلاد خلاا الفترة الماضية، إذ تخطت درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي أكثر من 40 درجة مئوية، وبداية من اليوم، انخفضت درجات الحرارة بشكل نسبي لكنها سترتفع قريبًا، فهل لها علاقة بظاهرة اللا نينا التي حذرت منها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية؟

موجة أخرى من الطقس الحار

في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من الأحد المقبل، ستمر البلاد بمنخفض صحراوي آتٍ من الصحراء الغربية، تشهد بسببه البلاد موجة حارة قصيرة تكون ذروتها الاثنين الذي تصل فيه درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية، موضحًا: «يوم الاثنين تتأثر البلاد بمنخفض صحراوي من الصحراء الغربية، يجلب كتل جنوبية شديدة الحرارة تؤثر على السواحل الغربية والأنحاء كافة، ويوم الاثنين ستصل الحرارة إلى 38 درجة، وبداية من الثلاثاء، يوجد انخفاض تدريجي وتعود الحرارة إلى 33 و34 درجة، وتعرضنا لموجات حارة وطويلة مرة أخرى أمر وارد الحدوث».

هل ترتبط الموجات الحارة بظاهرة اللا نينا؟

وأكد «القياتي» أنّ الموجات الحارة لا علاقة لها بالنينو أو اللا نينا، وهي موجات حارة طبيعية تحدث في فصل الربيع، كما أنّ «اللا نينا» غير مسؤولة عن التسخين: «اللا نينا والنينو ظاهرتان مناخيتان عكس بعضهما، الأولى هي المرحلة الباردة أو التي درجتها أقل، والتقرير الصادر عن منظمة الأرصاد الجوية كان يقول إنه في المعتاد العام التالي للنينو تكون حرارته أسخن، وبما إن النينو تنتهي كان من المتوقع أن تكون متوسط درجة حرارة الأرض في 2024 أعلى من 2023، وهذا لا ينطبق على أي دولة بشكل مفرد، ولا يعني أن صيف عام 2024 في مصر هو الأكثر حرارة».