القناة الأولى تبرز ارتفاع معدلات توريد محصول بنجر السكر في الشرقية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «ارتفاع معدلات توريد محصول بنجر السكر بمحافظة الشرقية».

ويبدأ حصاد بنجر السكر في شهري أبريل ومايو بعد متابعة دقيقة على مدار الشهور الماضية لهذا النبات الاستراتيجي الذي أصبح عنصرًا منافسًا لقصب السكر في صناعة السكر الاستراتيجية.

زراعة بنجر السكر

ويدخل هذا النبات في صناعات تكميلية تبلغ أكثر من 40 صناعة من أبرزها صناعة سكر البنجر، إذ دخل مصر بداية من تسعينيات القرن الماضي، ويزرع في مصر على 3 عروات، الأولى تبدأ في أغسطس حتى سبتمبر، والثانية تبدأ من سبتمبر حتى أكتوبر، والعروة الثالثة تبدأ من أكتوبر حتى منتصف فبراير.

وتدعم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الفلاح قبل زراعة الأرض بالإضافة إلى الحرث والتسوية والتخطيط، ويقدم الإرشاد الزراعي خدمة الحرث والتسوية بنصف التكلفة والأسمدة المدعمة.

والتقت كاميرا البرنامج بعدد من الزراع الذين أكدوا على اهمية دعم الدولة المصرية ممثلة في الإرشاد الزراعي، وهو ما أدى إلى زيادة المساحة المنزرعة من البنجر عن الأمس، كما أن تكلفة الزراعة أقل من قصب السكر، بالإضافة إلى أنه يستخدم كميات أقل.