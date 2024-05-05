أول ظهور لزوجة كريم فهمي بعد شائعات انفصالهما

تصدر الفنان كريم فهمي تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث «جوجل» في الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن علاقته بزوجته، والتي أثارت شائعات حول انفصالهما.

هل تأثرت علاقة كريم فهمي بزوجته؟

وفي أول ظهور لـ دانية زوجة الفنان كريم فهمي، أطلت مع زوجها من خلال خاصية «الاستوري» عبر «إنستجرام»، وكانت تجلس إلى جانبه في السيارة، وفى حالة انسجام وسعادة كبيرة، والتي كشفت عن عدم تأثر علاقتهما بتلك التصريحات.

مشاركة كريم فهمي في فيلم السرب

ويشارك الفنان كريم فهمي في بطولة فيلم السرب، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، وما الذي يقدم دور مقدم طيار رفاعي، ونجح الفيلم في تصدر إيرادات شباك التذاكر متجاوزًا 8 ملايين جنيه، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، أحمد حاتم، نيللي كريم، صبا مبارك، آسر ياسين، وعدد آخر من ضيوف الشرف من تأليف عمر عبدالحليم، ومن إخراج أحمد نادر جلال.