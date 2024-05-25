حسن شاكوش يثير استياء جمهوره بسبب جلسة تصوير.. ما القصة؟

نشر الفنان حسن شاكوش في الساعات الماضية، أحدث جلسة تصوير خضع لها، وارتدي خلالها وشاحا على رأسه، ما جعله في مرمى انتقادات الجمهور.. وجاءت بعض التعليقات الساخرة، بأنها ملابس طليقته ريم طارق.

تعليقات الجمهور على لوك حسن شاكوش

وعلق حسن شاكوش على الصور قائلاً: «دائمًا ما أكون مختلف»، متجاهلا تعليقات الجمهور التي جاءت أغلبها سلبية، وكان من بينها: «ربنا يثبتك- هذا ليس بحجاب شرعي!- عدله وأنا لك من الناصحين- هو ده حجاب الرجالة يا أبو الشواكيش»، وغيرها من التعليقات التي هاجمت شاكوش.

آخر أعمال حسن شاكوش

وكان آخر أعمال حسن شاكوش أغنية عم جيلو، والتي تعاون خلالها مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، وتخطت حاجز المليون مشاهدة، بعد أقل من شهر على طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.