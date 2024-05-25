رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملات رقابية موسعة بمحافظة القاهرة

شن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، حملات رقابية مُكبرة وموسعة بمناطق (الزيتون - شبرا) بمحافظة القاهرة، لمُتابعة تخفيضات أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة في ظل الجهود التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة من السيطرة على أسعار صرف الدولار وأيضا توافره، وكذا جهود الحكومة في الإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك، ما يستوجب أن تكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الانخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن.

الحملة بدأت من الزيتون وشبرا

بدأت الحملة بتفقد رئيس الجهاز يرافقه مأموري الضبط القضائي، بمنطقتي الزيتون وشبرا، عدداً من المخابز السياحية والأفرنجية، لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي ومواصفات وأوزان رغيف الخبز طبقاً للتوجيه الوزارى رقم 15 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية ، وكذا التأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرض أصحاب المخابز لعقوبات في ظل تشديد الرقابة.

وجود انضباط لدي بعض الأفران

وفي هذا السياق، أشار رئيس الجهاز، إلى وجود انضباط حقيقي لدى بعض الأفران في الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة طبقا للتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024، كما تفقد عدداً من السلاسل التجارية وأسواق الدواجن الحية والخضروات والفاكهة، وكذا محلات الألبان والجبن بمختلف الأسواق، لمُتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية والاستراتيجية وأيضاً التأكد من وجود انخفاضات حقيقية بها.

رصد العديد من المخالفات لسلاسل تجارية

وأسفرت الحملة عن رصد العديد من المخالفات لسلاسل تجارية ومحلات بيع الدواجن وكذا محلات الخضروات والألبان والجبن، وتنوعت المخالفات بين «عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المُعلن - البيع بأزيد من السعر الرسمي - مخالفة التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024»، كما قام مأموري الضبط القضائي بالجهاز بتحرير المحاضر للمخالفين تمهيداً لإحالتها وعرضها على النيابة العامة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن حملات الجهاز الرقابية والجولات الميدانية الأسبوعية، هي مُتابعة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع لجنة ضبط الأسواق وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، مشيراً إلى استمرار الجولات الميدانية على كل الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.

التزام العديد من المتاجر بنسب التخفيضات

ولفت إلى أنه تلاحظ خلال الحملة الرقابية على المحال والسلاسل التجارية والأسواق، التزام العديد من المتاجر بنسب التخفيضات للسلع الأساسية وأن هناك استجابة جيدة، وهناك أيضا عدد من المنشآت لم تلتزم بالإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المُعلن.

وفي هذا السياق، أكد السجيني أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في انضباط الأسعار، مشيراً إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا الدور المهم والعظيم الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.

وأشار إلى استمرار الرقابة على الأسواق حتى يشعر المواطن بوجود انخفاضات في الأسعار بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في السيطرة على سعر صرف الدولار وإتاحته وكذا الإفراجات الجمركية على العديد من السلع الغذائية والتعامل بحسم مع أي مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.

التلاعب في الأسعار

وشدد السجيني، على البائعين، بعدم التلاعب في الأسعار، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وفي هذا الإطار تم التشديد والتنبيه على بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل استقرار سعر صرف الدولار وإتاحته.

وحرص رئيس الجهاز على لقاء المواطنين والاستماع إليهم وسؤالهم عن جودة السلع الغذائية والخضروات والفاكهة المطروحة بالأسواق، ومدى رضائهم عن الأسعار وذلك بعد خفض أسعار كل السلع الغذائية، وغالبية المواطنين المتواجدين أكدوا أن هناك انخفاضات حقيقية في الشلع الغذائية والخضروات والفاكهة، وأن هناك سلعا أخرى استجابتها للانخفاضات في الأسعار «بطيئة» وتحتاج إلى رقابة أكثر.

وفي هذا السياق، أوضح السجيني أننا رصدنا انخفاضات في العديد من السلع وأيضا الانخفاضات المُتتالية في أسعار الدقيق والتي أدت بدورها لخفض سعر الخبز السياحي والأفرنجي، مؤكدا أن هناك حملات رقابية مستمرة على كل المنافذ التجارية، لمتابعة السلع وضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو سلوك غير منضبط.

توجيهات من الوزراء بمتابعة الأسواق

وعلى جانب آخر، أوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء، لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أي مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.

وأشار السجيني إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة، لافتاً إلى تأكيد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيراً إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.