«تموين القاهرة»: تكثيف حملات التفتيش على المحلات والمخابز

أكدت مديرية التموين بالقاهرة تكثيف الحملات التفتيشية خلال احتفالات شم النسيم بجميع قطاعات ومناطق العاصمة، أسفرت عن ضبط 4 أطنان رنجة وأسماك مملحة، و2 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام، وتحرير 1130 محضرا متنوعا بالأسواق.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأكد ناصر ثابت، مدير تموين القاهرة، تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وفق توجيهات الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، وتعليمات محافظ القاهرة بضرورة متابعة الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية لحماية حق المواطن والحفاظ على الصحة العامة.

متابعة الأسواق والمخابز

وشدد على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة.

ضبط مخالفات متنوعة في الأسواق

وأشار إلى أن المحاضر تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، ومزاولة نشاط دون ترخيص، وانتهاء صلاحية وغش تجاري، بالإضافة للقيام بمخالفة بيع بأزید من السعر الرسمي ومخالفة القانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018.

وشدد على استمرار الحملات دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى أمن واستقرار الأسواق، وحماية حق المواطن ومتابعة مدى توافر السلع للمواطنين وانضباط الأسعار.