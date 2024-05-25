4 طرق للتخلص من حشرات الصيف.. يزداد ظهورها مع ارتفاع درجات الحرارة

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يزداد ظهور الحشرات المختلفة من حولنا، التي تُسبب لنا إزعاجًا كبيرًا، فإلى جانب المظهر المُقزز لها، قد تعود علينا أيضًا بأضرار صحية كثيرة، ما يجعل من الضروري التخلص منها.

3 طرق للتخلص من حشرات الصيف

ولأن كثيرين يجدون صعوبة كبيرة في طرد الحشرات من منزلهم، فنستعرض في السطور التالية بعض الطرق للتخلص من حشرات الصيف، حسب ما ورد على موقع «rentokil»، وهي:

1. الحرص على نظافة المنزل باستمرار

- تنظيف المنزل:

من خلال التخلص من بقايا الطعام، وكنس الأرضيات، ومسح الأسطح بشكل دوري؛ فهذا يُساعد على إزالة مصادر الغذاء التي تجذب الحشرات.

- الانتباه لمناطق الرطوبة:

تأكد من تجفيف أي ماء راكد، مثل تسريبات الأحواض، وصواني الصرف، وأحواض النباتات؛ فالحشرات تنجذب إلى الرطوبة، وتخلَّص أيضًا من القمامة بانتظام ولا تدعها تتراكم داخل المنزل أو في سلة المهملات، وتأكد من إخراجها بشكل يومي، كما احرص على غسل سلة المهملات بشكل دوري.

2. سد الثغرات وإغلاق النوافذ

- احرص على سد الثغرات:

إذ يمكن أن تكون هذه الثغرات مداخل للحشرات؛ لذا سد أي ثقوب أو شقوق باستخدام المعجون أو السيليكون، واستخدم الشاش على النوافذ والأبواب؛ إذ يمنع الشاش دخول الحشرات مع السماح بدخول الهواء النقي.

- احرص على غلق النوافذ والأبواب:

لا سيما خلال فترات الليل، عندما تكون الحشرات أكثر نشاطًا.

3. استخدام حلولًا طبيعية

- زيت النيم:

وذلك لأن رائحة زيت النيم كريهة على الحشرات، ويمكن أن تساعد في طردها؛ لذا امزج زيت النيم مع الماء، ورش الخليط حول منزلك أو على أماكن تواجد الحشرات.

- النعناع:

ويُعرف النعناع بخصائصه الطاردة للحشرات؛ لذا ضع نبات النعناع حول منزلك، أو ضع أوراق النعناع المجففة في أماكن تواجد الحشرات للتخلص منها.

- الثوم:

رائحة الثوم كريهة على الحشرات، ويمكن أن تساعد في طردها؛ لذا ضع فصوص الثوم في أماكن تواجد الحشرات، أو امزج عصير الثوم مع الماء ورش الخليط حول منزلك.

4. استخدام مصائد الحشرات

- مصائد الصراصير:

تتوفر العديد من أنواع مصائد الصراصير في الأسواق؛ لذا اختر نوعًا يناسب احتياجاتك، وقم بوضعه في أماكن تواجد الصراصير.

- مصائد الذباب:

يمكنك صنع مصيدة ذباب بسيطة باستخدام زجاجة ماء فارغة، من خلال إضافة بعض الماء والخل والسكر إلى الزجاجة، وتركها مفتوحة، وستنجذب الذباب إلى الرائحة وتعلق في الزجاجة.

- مصائد النمل:

وتتوفر العديد من أنواع مصائد النمل في الأسواق؛ لذا اختر نوعًا يُناسب احتياجاتك، وقم بوضعه في أماكن تواجد النمل.