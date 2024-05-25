وزير الزراعة: دعم محصول القمح وصل إلى 5 مليارات جنيه في الموسم الجاري

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الزراعة كانت متركزة في وادي النيل، ولكن الزراعة الآن منتشرة في كل أنحاء مصر وهذا يحتاج إلى تكلفة وجهد كبيرين، لافتًا إلى أنه على صعيد محصول القمح تصل المساحة المنزرعة إلى 3 ملايين و250 ألف فدان، والإنتاج المتوقع 10 ملايين طن.

معدل إنتاجية مصر من القمح أعلى من الدول ذات متوسط إنتاج عال

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أنه أضيفت مساحة جديدة من الأراضي المستصلحة تصل إلى 600 ألف فدان، كما أن معدل الإنتاجية أعلى من أي دولة من الدول ذات متوسط إنتاج عال، لافتًا إلى أن الفدان ينتج 25 أردبا من القمح وهذا نتيجة الاعتماد على التكنولوجيا.

وواصل: «أن البذور المقدمة من وزارة الزراعة تعطي إنتاجية عالية جدًا، وهذا بفضل الجهود والأبحاث المستمر من الوزارة، وتم عمل أكثر من 21 ألف حقل إرشادي لمحصول القمح لجعل الناس عارفين بالوقت المناسب للزراعة بالإضافة إلى السماد المدعم الذي تم تقديمه، وإجمالي قيمة الدعم الذي قدم لمحصول القمح وصلت إلى 5 مليارات جنيه في هذا الموسم».