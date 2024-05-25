وزير الزراعة: ملف الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الدولة.. استصلحنا أكثر من 2 مليون فدان

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية من الدول القليلة التي اتخذت إجراءات استباقية في دعم محور الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الدولة، لهذا زاد الاهتمام باستصلاح الصحراء، والتوسع الأفقي، وإدخال أكثر من 2 مليون فدان، يخصص منها 700 ألف فدان لزراعة محصول القمح.

ملف الأمن الغذائي كلف الدولة المليارات

أضاف «القصير» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في الاستصلاح كلفت المليارات، ولم تكن الدولة المصرية ستتمكن من اتخاذها في الوقت الحالي، لافتًا إلى أنه جرى اتخاذها خلال الفترات السابقة، لأنها كانت ستتسبب في زيادة التكلفة وفجوة في الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن دعم مشروعات الأمن الغذائي في التوسع الأفقي، واستصلاح الصحراء محور مهم جدًا، منوهًا بأن دول كثيرة لا تتمكن من الدخول إلى هذا المحور، خاصة مع وجود بعض الأزمات التي نعاني منها، مثل ندرة المياه، بالإضافة إلى البنية التحتية في الصحراء التي لم تكن موجودة بالشكل الذي يساهم في التوسع في المشروعات التنموية، مواصلًا: «الدولة تمكنت من تنفيذ المشروعات، ولديها إرادة صلبة ورغبة صادقة في التنمية، وإدارة سياسية مؤمنة في أهمية هذا الملف».