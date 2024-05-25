وزير المالية: نعمل على تصحيح بعض العوامل الضاغطة على العملة

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الظروف العالمية والمحلية ضاغطة على الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، «مازالنا في حالة تصحيحية لبعض العوامل التي كانت ضاغطة على العملة وغيرها»، مردفا: «كنا في مرحلة أبسطها التضخم المرتفع الذي شعر به المواطن الفترات الماضية».

وأكد: «إحنا ماشيين في التصحيح وهي مرحلة تشبه ما عشناه في عام 2016 واستمرت حتى 2017 واستمر التحسن في 2018 ثم كانت الأوضاع جيدة للغاية في عام 2019 حتى جاءت جائحة كورونا في عام 2020 وكنا من أفضل ما يمكن في إدارة أزمة كورونا على مدار عامين».

واصل: «ما جاء بعد كورونا كانت أوضاع صعبة استمرت لعامين وبدأت العام الثالث وهي أوضاع عالمية ضاغطة ولازالت الظروف حولنا صعبة ولا بد أن ندرك أن أمورنا الداخلية ليست فقط العامل المسبب للأوضاع الاقتصادية الراهنة لكن هناك أوضاع خارجية».

أتم: «نعمل على تحسين الأوضاع لكن لازم نكون مدركين إن الظروف في العالم ليها تأثير علينا، ولكني أثق أن لدينا قدرة كبيرة على تجاوز هذه المدة».