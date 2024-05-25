وزير الشباب عن فوز الأهلي بدوري أفريقيا: نشهد عودا حميدا للكرة المصرية

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلا: «مبروك لكل المشاهدين، كنا منتظرين الكرة المصرية ترجع للسيطرة على الكرة الأفريقية، يا رب دائما نفرح بالكرة المصرية، أجواء إيجابية جدا، وألف مبروك».

«صبحي»: ما يحدث في الكرة المصرية يُسعد الجميع

وأكد «صبحي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء اليوم السبت، أن ما يحدث في الكرة المصرية يُسعد الجميع، ويدعم المنتخب المصري في رحلته لكأس العالم.

وأوضح الوزير: «في الأول كان عندنا شوية قلق، لكن فريق الأهلي شكلا وأداءً كان جيدًا، مبروك لمصر».

وأضاف وزير الشباب والرياضة: «نشهد عودا حميدًا للكرة المصرية، وإن شاء الله يكون ده تمهيدا لكأسي الأمم الأفريقية والعالم، وبإذن الله نتواصل مع الاتحاد الأفريقي لعقد السوبر الأفريقي في العاصمة الإدارية».