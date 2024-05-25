عضو مجلس إدارة الأهلي: اللاعبون كانوا أبطالا للنهاية

هنأ طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، لاعبي الفريق والجماهير لفوز المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه، قائلا: «مبروك لمصر وجماهير النادي الأهلي وكان موقف مشرف وحاجة عظيمة في التنظيم».

وأضاف قنديل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، «كان لينا الشرف خلال مجلس إدارتنا تحت رئاسة الخطيب أن نحقق البطولة مرة أخرى وكان اللاعبون أبطالا للدقيقة الأخيرة».

التنظيم كان مشرفا

ولفت إلى أن التنظيم كان مشرفا وحاجة عظيمة والجماهير موجودة في الملعب من الثانية عشرة ظهرا، قائلا: الكابتن محمود الخطيب كان يتابع خلال الأيام الأخيرة مع كل الجهات حتى يكون يوما لائقا بالكرة المصرية، وبالأمس كان في الاستاد.

جماهير الترجي نوروا الاستاد

واختتم أن النادي الأهلي عنوان من عناوين مصر ويظل حاجة جميلة، موجها رسالة للترجي قائلا: هارد لك لنادي الترجي ووصولهم للنهائي حاجة مشرفة وجماهيرهم نوروا الاستاد، موجها الشكر للجماهير واللاعبين.