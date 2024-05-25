والدة مصطفى شوبير بعد فوز الأهلي على الترجي: الحمد لله ربنا مضيعش تعبنا

أكدت مها سلامة، والدة مصطفى شوبير، حارس فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، فرحتها وسعادتها بعد تتويج ابنها مع الفريق بدوري أبطال أفريقيا، للمرة 12 في تاريخ النادي، قائلة: «الحمد لله ربنا مضيعش تعبنا ولا تعبه».

والدة شوبير: هيكون أحسن حارس في أفريقيا

وشددت والدة مصطفى شوبير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، على أن «اللي عمله هيخليه أحسن حارس في أفريقيا إن شاء الله».

وعن المقارنة بين ابنها مصطفى حارس الأهلي، ووالده المعتزل الكابتن أحمد شوبير، قالت مها سلامة: «مفيش مقارنة بينهم طبعا، ولو زعل والده يبقى يزعل بقا مفيش مشكلة، نقدر عليه».

وأوضحت والدة مصطفى شوبير: «كنا متوترين على آخرنا والحمد لله ربنا أكرمنا وأنا بزغرد من الصبح، وكلمنا مصطفى فيديو كان فرحان ومبسوط، والحمد لله الفوز النهاردة لابني من فضل ربنا ونعمه علينا، وألف مبروك لمصر وجمهور النادي الأهلي، وشكرا لكل الناس اللي كلمتني وهنأتني».