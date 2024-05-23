شراكات جديدة بين البترول وإيطاليا لتصنيع وقود الطائرات المستدام

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ميكيلى كوارونى السفير الإيطالى بالقاهرة، ووفد شركة تكنيمونت وهيئة ضمان الصادرات الإيطالية (ساتشي)، في إطار التعاون والتنسيق المشترك والمستمر بين قطاع البترول والشركات الأيطالية والذى يمتد للعديد من مجالات الصناعة البترولية من بحث واستكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية وطاقات جديدة ومتجددة.

نجاحات مصرية إيطالية في صناعة البترول

وأكد الوزير أن الحوار والعمل المستمر والمتبادل بين الجانبين المصرى والإيطالي مدعوما من القيادة السياسية في البلدين، وأسفرعن نجاحات مشتركة ومتعددة وآثارها واضحة في العديد من المشروعات المتنوعة في صناعة البترول، لافتاً إلى حرص الجانبين على تنامى تلك المشروعات وزيادة أوجه التعاون.

وأشار إلى أنّ وقود الطائرات المستدام أحد أوجه التعاون الحديثة بين الجانبين بما يحققه من أهداف حيوية باستخدامه في تشغيل الطائرات، وتصنيعه من مواد أولية مثل زيت الطعام المستعمل والدهون الحيوانية والمحاصيل غير الغذائية، وما يتميز به من القدرة على تقليل الانبعاثات الكربونية.

مناقشة سبل تعزيز التعاون فى مجال وقود الطائرات المستدام

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال وقود الطائرات المستدام SAF في ضوء توجه الشركة الإيطالية لبدء التشغيل التجريبي لتموين الطائرات بوقود SAF في إحدى المطارات الإيطالية، ورغبتها في الشراكة مع قطاع البترول المصري في هذا المجال، كما جرى مناقشة التعاون في المشروعات المستدامة لمواجهة التغير المناخي، والبناء على ما تحقق من مشروعات واستعراض التقدم المحرز في مشروعات التعاون والشراكة الحالية التي تنفذ في مصر.

وأكد السفير أنه حريص على دعم تحقيق المزيد من التعاون في الفرص الاستثمارية التي تطرحها مصر، وزيادة الشراكة في قطاع الطاقة الذي شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، والبناء بقوة على العلاقات التاريخية والاقتصادية المميزة بين البلدين.