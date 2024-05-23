وزير البترول يتابع من «ناتا» انتظام ضخ الغاز وتأمين إمدادات الوقود

تابع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، من داخل المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية «ناتا» الذي يعمل علي مدار 24 ساعة، الموقف التشغيلي للشبكة وانتظام تأمين وضخ إمدادات الغاز الطبيعي والوقود لقطاعات الاستهلاك الرئيسية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء لمحطات التوليد والمصانع، علاوة الإجراءات المتبعة لتوفير الإمدادات ومتطلبات زيادة الاستهلاك من الغاز الطبيعي والوقود، في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي يشهده البلاد.

كما جرى خلال جولة الوزير بمركز التحكم القومي، الذي تشغله شركة جاسكو، استعراض سيناريوهات تشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية.

استعراض المشروعات المخططة

وخلال الزيارة، عُقِدَ الملا اجتماعًا موسعًا بحضور رئيسي الشركة القابضة للغازات الطبيعية وجاسكو، وقيادات شركة جاسكو، تم فيه استعراض المشروعات المخططة لتدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية كشريان نقل الغاز الطبيعي وإمداده للمستهلكين في جميع أنحاء البلاد.

يأتي هذا في إطار استراتيجية الوزارة لاستدامة تأمين إمدادات الغاز للمستهلكين في السوق المحلي، بالإضافة إلى جهود الاستغلال الأمثل للبنية التحتية من شبكات وتسهيلات الغاز الطبيعي والعمل على تعظيم الاستفادة منها في استقبال وتداول الغاز في إطار خطط التوسع الإقليمي واستثمار البنية التحتية.

رفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية

وخلال الزيارة، عقد «الملا» اجتماعًا موسعًا بحضور رئيسي الشركة القابضة للغازات الطبيعية وجاسكو، وقيادات شركة جاسكو، جرى فيه استعراض المشروعات المخططة؛ لتدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية كشريان نقل الغاز الطبيعي، وإمداده للمستهلكين في جميع أنحاء البلاد.

يأتي ذلك، في إطار استراتيجية الوزارة لاستدامة تأمين إمدادات الغاز للمستهلكين في السوق المحلي، بالإضافة إلى جهود الاستغلال الأمثل للبنية التحتية من شبكات وتسهيلات الغاز الطبيعي والعمل على تعظيم الاستفادة منها في استقبال وتداول الغاز.