يترقب آلاف الطلاب والطالبات من أبناء محافظة الفيوم، موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، ليتمكن كل طالب وطالبة من معرفة درجاته، لتحديد مستقبله في مرحلة التعليم الثانوي، وهل سيلتحق بالثانوي العام، أم إحدى بدائله من مدارس التعليم الفني أو التمريض أو غيرها من المدارس الحديثة التي تؤهلهم لسوق العمل.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، ورابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم

وفيما يخص موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، كشفت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ أعمال التصحيح لكراسات إجابة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 انطلقت صباح أمس السبت.

وأشارت إلى أنّه من المقرر أن يتم إعلان موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم مع اقتراب انتهاء عملية التصحيح والرصد والمراجعة، ثم اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإعلانها أمام الطلاب والطالبات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم

وفيما يخص رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم برقم الجلوس، فإنّه من المقرر أن يتم إعلانها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم من خلال الضغط «هنا». اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية. تحديد الفصل الدراسي الثاني آخر العام. كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة. الضغط على عبارة بحث والانتظار حتى تظهر النتيجة.

كما أنّ مديرية التربية والتعليم تعلن روابط أخرى إضافية يتم إعلانها بالتزامن مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، تيسيرًا على الطلاب وذويهم في سرعة معرفة النتيجة، وتجنبًا لوقوع الموقع أو حدوث أعمال فنية بسبب زيادة الضغط عليها بالتزامن مع ظهور النتيجة.

قرابة 65 ألف طالب أدوا الامتحانات

وكان 64 ألفًا و876 طالبًا وطالبة أدوا امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 داخل 265 لجنة بمختلف أرجاء محافظة الفيوم، في الفترة من السبت 18 وحتى الخميس 23 مايو الجاري.